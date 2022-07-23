Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что, к сожалению, в Харькове сегодня уже было два обстрела, около 6:30 утра город обстреляли из артиллерии – центральная часть города пострадала в двух местах. Также подверглось разрушениям и учебное заведение.

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К счастью, разрушения незначительны – это не ракетный удар, но окна повреждены, также сильно пострадала прилегающая территория, говорит корреспондентка.



Территория университета очень пострадала / Фото Анны Черненко для 24 канала

По словам Анны Черненко, предварительно Харьков обстреляли из установок "Гиацинт-Б", это советская ствольная пушка калибром в 152 миллиметра.



Оккупанты обстреляли Харьков осколочно-фугасными снарядами / Фото Анны Черненко для 24 канала

История мужчины, выехавшего из оккупации и выжившего после мины

Анне Черненко удалось пообщаться со свидетелем удара, Виктором, переехавшим в Харьков, чтобы немного вернуться к нормальной жизни, ведь сам он из города, где сейчас активные боевые действия.

В Тишках меня война застала, потом "русские" зашли и через два месяца я на мине взорвался. Меня отвезли в белгород, а уже из больницы я через Латвию, Литву и Польшу вернулся в Харьков,

– рассказывает Виктор.

По его словам, в первый месяц еще была еда, а уже во второй месяц были проблемы. Гуманитарную помощь мы тоже не получали, вокруг окопы и техника – по улице почти никто не ходил.



К счастью, в результате обстрела никто не погиб / Фото Анны Черненко для 24 канала

Круглосуточно были обстрелы, мы укрывались в погребах, но они не были глубокими, добавляет местный.

"Я насчитал, что мне повезло около 15 раз, ведь и во дворе падали снаряды, и когда на мине взорвался, мне сказали, что я должен был быть без ног", – делится пережитым Виктор.



Как правило, больше всего пострадали окна / Фото Анны Черненко для 24 канала

По словам корреспондентки, история этого мужчины просто невероятная, ведь он проехал чуть ли не полмира, чтобы вернуться в Украину, и пережил немало страданий.

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