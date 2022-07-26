В Азовському морі перебуває до 7 кораблів та катерів ворога
У ВМС ЗС України розповіли, що станом на 26 липня у Чорному морі в готовності до застосування зброї по цивільній інфраструктурі залучено 2 ворожі носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
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Окрім того, до ворожих 7 кораблів та катерів перебувають в Азовському морі для контролю морських комунікацій. Через окупацію Маріуполя та частини території Запорізької області Україна втратила вихід до Азовського моря.
росія обстріляла Затоку з Чорного моря
- 26 липня близько 5 ранку з'явилася інформація про потужний вибух в Одеській області. Ворог атакував Одеську область зі стратегічних літаків з акваторії Чорного моря.
- Окупанти випустили по Одещині декілька ракет повітряного базування. Ворожі ракети влучили в приватні будівлі в Затоці, через що вони загорілись.
- Об 11:45 у пресслужбі ДСНС повідомили, що пожежу, яка сталася внаслідок ракетного удару по селу Затока ліквідували. Повідомляється, що травмувався один чоловік.
- Слід додати, що 26 липня росія завдала ракетного удару і по Миколаївській області, атакувавши портову інфраструктуру. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни випустили по Миколаївській області відразу 18 ракет.
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