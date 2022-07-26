В Азовському морі перебуває до 7 кораблів та катерів ворога

У ВМС ЗС України розповіли, що станом на 26 липня у Чорному морі в готовності до застосування зброї по цивільній інфраструктурі залучено 2 ворожі носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

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Окрім того, до ворожих 7 кораблів та катерів перебувають в Азовському морі для контролю морських комунікацій. Через окупацію Маріуполя та частини території Запорізької області Україна втратила вихід до Азовського моря.

До уваги. У болгарській акваторії Чорного моря розпочалися військові навчання НАТО – "Бриз". Участь у навчаннях беруть 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил.

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