За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, через дуже низький рівень дисципліни серед моряків командування почало масові каральні заходи. Бо виявилося, що майже у всіх підрозділах військовослужбовці масово вживають алкоголь навіть у робочий час.

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Крім того, російські моряки постійно ігнорують накази офіцерів, а стосується це навіть терміновиків.

Формально флоту давно не існує

Верхівка того, що за інерцією досі називається Чорноморським флотом, відчуває фантомний біль по втраченому крейсеру "Москва". І через це перебуває у вкрай пригніченому настрої.

Формально все морське угруповання росії у Чорному морі є лише флотилією, адже за визначенням у флоту має бути флагман. І цей факт дуже злить як представників штабу в Севастополі, так і безпосередньо очільника російського ВМФ адмірала Євменова.

Також загарбники всерйоз задумалися про повне виведення залишків флоту з "міста руських моряків" до Новоросійська – подалі від ймовірного ураження українськими ракетами.

Фактично ж зараз всі російські можливості у Чорному морі полягають у тому, щоб завдавати нищівні удари по українських цивільних об'єктах. Путінські орки вбивають ні в чому не винних жінок та дітей, прекрасно при цьому розуміючи, що вони роблять. Вони методично вчиняють воєнні злочини від власного безсилля. У ті ж короткі проміжки часу, коли до них доходять думки про скоєне, ординці напиваються до втрати свідомості.

Мали захопити Одесу, але зламали зуби об Зміїний

Той факт, що штабні офіцери не можуть зібрати підлеглих до купи, на жаль, ніяк не впливає на здатність загарбників мститися Україні. Але така ситуація ніяк не подобається керівництву флотилії, тому в угрупованні й почалися перевірки з покараннями. В такий спосіб росіяни та перебіжчики з українського флоту зривають свою злість на підлеглих. Бо раптово для них їх кар'єри опинилися під величезним питанням, а від боєздатності залишків угруповання залежить вся їх подальша доля.

У випадку, якщо офіцери не зможуть навести порядок у флотилії, у москві можуть піти на непопулярні кроки та позвільняти навіть вище керівництво угруповання. Адже всі дії флотилії під час повномасштабної війни є максимально невдалими. Бо путін за допомогою свого флоту збирався захопити Одесу, а всі його досягнення звелися лише до жестів доброї волі на Зміїному.

То ж, особиста гордість російського царька не тільки перетворилася на зборисько кораблів, але й ганебно відступила для завдання терористичних ударів, залишивши при цьому на дні морському великий десантний корабель "Саратов", крейсер "Москва", буксир "Василь Бех" та купу катерів.