В Азовском море находится до 7 кораблей и катеров врага

В ВМС ВС Украины рассказали, что по состоянию на 26 июля в Черном море в готовности к применению оружия по гражданской инфраструктуре привлечены 2 вражеских носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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Кроме того, к вражеским 7 кораблей и катерам находятся в Азовском море для контроля морских коммуникаций. Из-за оккупации Мариуполя и части территории Запорожской области Украина потеряла выход к Азовскому морю.

К сведению. В болгарской акватории Черного моря начались военные учения НАТО – "Бриз". В учениях принимают участие 24 боевых и вспомогательных корабля и катера, 5 самолетов, 4 вертолета и 1390 военнослужащих военно-морских сил.

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