Об этом в эфире 24 канала рассказала руководитель пресс-центра сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Она отметила, что россияне держатся поближе к временно оккупированному Крыму, но в своей зоне освещения надводной обстановки.

"Они нас держат и могут достигать ракетами "Калибр", которыми снаряжены", – сообщила Наталья Гуменюк.

Десантные корабли

По ее словам, россияне еще держат большие десантные корабли. Это необходимо для того, чтобы продолжать психологическое давление вероятности десантной операции.

"Хотя мы понимаем, что уже столько месяцев она не проводится и ее целесообразность вряд ли будет эффективной. Но безумие нашего врага позволяет предполагать любые моменты", – добавила Гуменюк.

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