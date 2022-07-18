Россияне нанесли ракетный удар по области сегодня в 11 часов. С трех самолетов Су-35 из акватории Черного моря они выпустили 4 ракеты воздушного базирования. Об этом 24 каналу рассказала Наталья Гуменюк – руководитель пресс-центра сил обороны ОК "Юг".
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Детали ракетного обстрела Одесской области
Известно, что одну ракету сбили еще над морем. Остальные две попали в объект военной инфраструктуры. Сейчас спасатели продолжают тушить пожар.
Однако еще одна попала в мост через Днестровский лиман. Его враг продолжает уничтожать еще с апреля 2022 года. С тех пор мост не функционирует.
Мост через Днестровский лиман – излюбленная цель наших врагов. Его в который раз атаковали. Было одно попадание. Мост поврежден и не работает,
– сказала Гуменюк.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Почему этот мост так интересует россиян
Как пояснила руководитель пресс-центра ОК "Юг" – это очень большая конструкция и мощный элемент критической инфраструктуры.
Этот мост ускоряет движение, помимо этого по нему может курсировать как железная дорога, так и автомобили.
В Одесской области сообщали о взрывах
- Сегодня утром в Одессе и области вновь объявили воздушную тревогу. Уже позже местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрыва.
- Предполагали, что украинские защитники сбили вражеский беспилотник.
- Сергей Братчук считает, что ракетные обстрелы Одесской области будут продолжаться, ведь в Черном море ситуация по безопасности остается сложной. Там до сих пор присутствует черноморский флот россии. Пока он доминирует в море.
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