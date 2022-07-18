Россияне нанесли ракетный удар по области сегодня в 11 часов. С трех самолетов Су-35 из акватории Черного моря они выпустили 4 ракеты воздушного базирования. Об этом 24 каналу рассказала Наталья Гуменюк – руководитель пресс-центра сил обороны ОК "Юг".

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Детали ракетного обстрела Одесской области

Известно, что одну ракету сбили еще над морем. Остальные две попали в объект военной инфраструктуры. Сейчас спасатели продолжают тушить пожар.

Однако еще одна попала в мост через Днестровский лиман. Его враг продолжает уничтожать еще с апреля 2022 года. С тех пор мост не функционирует.

Мост через Днестровский лиман – излюбленная цель наших врагов. Его в который раз атаковали. Было одно попадание. Мост поврежден и не работает,

– сказала Гуменюк.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Почему этот мост так интересует россиян

Как пояснила руководитель пресс-центра ОК "Юг" – это очень большая конструкция и мощный элемент критической инфраструктуры.

Этот мост ускоряет движение, помимо этого по нему может курсировать как железная дорога, так и автомобили.

В Одесской области сообщали о взрывах

Сегодня утром в Одессе и области вновь объявили воздушную тревогу. Уже позже местные жители начали сообщать, что слышали звуки взрыва.

Предполагали, что украинские защитники сбили вражеский беспилотник.

Сергей Братчук считает, что ракетные обстрелы Одесской области будут продолжаться, ведь в Черном море ситуация по безопасности остается сложной. Там до сих пор присутствует черноморский флот россии. Пока он доминирует в море.

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