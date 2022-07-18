Росіяни завдали ракетного удару по області сьогодні об 11 годині. З трьох літаків Су-35 з акваторії Чорного моря вони випустили 4 ракети повітряного базування. Про це 24 каналу розповіла Наталія Гуменюк – керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь".

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Деталі ракетного обстрілу Одещини

Відомо, що одну ракету збили ще над морем. Інші дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу.

Однак ще одна влучила у міст через Дністровський лиман. Його ворог продовжує нищити ще з квітня 2022 року. Відтоді міст не функціонує.

Міст через Дністровський лиман – улюблена мета наших ворогів. Його вкотре атакували. Було одне влучання. Міст пошкоджений і не працює,
– сказала Гуменюк.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Чому цей міст так цікавить росіян

Як пояснила керівниця пресцентру "Південя" – це дуже велика конструкція та потужний елемент критичної інфраструктури.

Цей міст прискорює рух, крім цього по ньому може курсувати як залізниця, так і автомобілі.

На Одещині повідомляли про вибухи

  • Сьогодні вранці в Одесі та області знову оголосили повітряну тривогу. Вже згодом місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибуху.
  • Припускали, що українські захисники збили ворожий безпілотник.
  • Сергій Братчук вважає, що ракетні обстріли Одещини продовжуватимуться, адже у Чорному морі безпекова ситуація залишається складною. Там досі присутній чорноморський флот росії. Поки що він домінує у морі.

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