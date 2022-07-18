Росіяни завдали ракетного удару по області сьогодні об 11 годині. З трьох літаків Су-35 з акваторії Чорного моря вони випустили 4 ракети повітряного базування. Про це 24 каналу розповіла Наталія Гуменюк – керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь".

Раніше Ранковий обстріл Одеси: постраждалому чоловіку уламком поранило голову

Деталі ракетного обстрілу Одещини

Відомо, що одну ракету збили ще над морем. Інші дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу.

Однак ще одна влучила у міст через Дністровський лиман. Його ворог продовжує нищити ще з квітня 2022 року. Відтоді міст не функціонує.

Міст через Дністровський лиман – улюблена мета наших ворогів. Його вкотре атакували. Було одне влучання. Міст пошкоджений і не працює,

– сказала Гуменюк.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Чому цей міст так цікавить росіян

Як пояснила керівниця пресцентру "Південя" – це дуже велика конструкція та потужний елемент критичної інфраструктури.

Цей міст прискорює рух, крім цього по ньому може курсувати як залізниця, так і автомобілі.

На Одещині повідомляли про вибухи

Сьогодні вранці в Одесі та області знову оголосили повітряну тривогу. Вже згодом місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибуху.

Припускали, що українські захисники збили ворожий безпілотник.

Сергій Братчук вважає, що ракетні обстріли Одещини продовжуватимуться, адже у Чорному морі безпекова ситуація залишається складною. Там досі присутній чорноморський флот росії. Поки що він домінує у морі.

Увага – росіяни анонсували нові ракетні удари по Україні: дивіться відео