Росіяни завдали ракетного удару по області сьогодні об 11 годині. З трьох літаків Су-35 з акваторії Чорного моря вони випустили 4 ракети повітряного базування. Про це 24 каналу розповіла Наталія Гуменюк – керівниця пресцентру сил оборони ОК "Південь".
Раніше Ранковий обстріл Одеси: постраждалому чоловіку уламком поранило голову
Деталі ракетного обстрілу Одещини
Відомо, що одну ракету збили ще над морем. Інші дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Зараз рятувальники продовжують гасити пожежу.
Однак ще одна влучила у міст через Дністровський лиман. Його ворог продовжує нищити ще з квітня 2022 року. Відтоді міст не функціонує.
Міст через Дністровський лиман – улюблена мета наших ворогів. Його вкотре атакували. Було одне влучання. Міст пошкоджений і не працює,
– сказала Гуменюк.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Чому цей міст так цікавить росіян
Як пояснила керівниця пресцентру "Південя" – це дуже велика конструкція та потужний елемент критичної інфраструктури.
Цей міст прискорює рух, крім цього по ньому може курсувати як залізниця, так і автомобілі.
На Одещині повідомляли про вибухи
- Сьогодні вранці в Одесі та області знову оголосили повітряну тривогу. Вже згодом місцеві жителі почали повідомляти, що чули звуки вибуху.
- Припускали, що українські захисники збили ворожий безпілотник.
- Сергій Братчук вважає, що ракетні обстріли Одещини продовжуватимуться, адже у Чорному морі безпекова ситуація залишається складною. Там досі присутній чорноморський флот росії. Поки що він домінує у морі.
Увага – росіяни анонсували нові ракетні удари по Україні: дивіться відео