Глава области Виталий Ким в эфире национального телемарафона рассказал детали обстрела. По его словам, выпустили сразу 18 ракет, сообщает 24 канал.

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У нас было утром 6 ракет Х-59 из самолетов и 12 ракет типа С 300. Не все они попали в цель. Часть сбили, часть нет. Но из тех, что попали в критическую инфраструктуру и предприятия, то обошлось без жертв,

– сказал Ким.

По его словам, россияне обстрелами разрушили три секции железнодорожного моста. Ким признал, что было громко утром.

Также глава ОВА объяснил обстрелы тем, что военные действия сейчас уплотнились и очень много авиации работает с обеих сторон. Но наши ВСУ уничтожают командные пункты и склады, поэтому оккупанты также пытаются что-то уничтожать.

Вражеские обстрелы

Генштаб ВСУ сообщал, что россияне до бессилия обстреливают Украину из-за того, что они не имеют успехов на фронте. Они атакуют села и города из авиации, артиллерии, танков и других видов оружия. Ведь наши воины отбивают многочисленные атаки врага на фронте.

Юг – не единственный регион нашей страны, который попал под вражеский обстрел утром 26 июля. В очередной раз россияне ударили по Харьковской области. В Чугуеве они попали в критическую инфраструктуру, а в Харькове попали в гражданскую.

А Донбасс стал регионом, который россия просто стирает с лица земли, превращая села и города в пепел. Там для этого у них есть еще больше возможностей, ведь имеют чуть ли не бесперебойное снабжение. Поэтому россияне сильно атакуют населенные пункты Донецкой области из разных видов оружия. Таким образом ночью и утром 26 июля они нанесли авиаудар по Торецку.

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