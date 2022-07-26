Очільник області Віталій Кім у ефірі національного телемарафону розповів деталі обстрілу. За його словами, випустили одразу 18 ракет, інформує 24 канал.

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У нас було зранку 6 ракет Х-59 з літаків та 12 ракет типу С300. Не всі вони влучили в ціль. Частину збили, частину ні. Але з тих, що влучили в критичну інфраструктуру та підприємства, то обійшлося без жертв,

– сказав Кім.

За його словами, росіяни обстрілами зруйнували три секції залізничного мосту. Кім визнав, що було гучно зранку.

Також голова ОВА пояснив обстріли тим, що військові дії зараз ущільнилися і дуже багато авіації працює з обох боків. Та наші ЗСУ знищують командні пункти та склади, тому окупанти також намагаються щось нищити.

Ворожі обстріли

Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни до безсилля обстрілюють Україну через те, що вони не мають успіхів на фронті. Вони атакують села й міста з авіації, артилерії, танків та інших видів зброї. Адже наші воїни відбивають численні атаки ворога на фронті.

Південь – не єдиний регіон нашої держави, який потрапив під ворожий обстріл зранку 26 липня. Вчергове росіяни вдарили по Харківщині. У Чугуєві вони влучили в критичну інфраструктуру, а в Харкові поцілили в цивільну.

А Донбас став регіоном, який росія просто стирає з лиця землі, перетворюючи села та міста в попіл. Там для цього в них є ще більше можливостей, адже мають ледь не безперебійне постачання. Тому росіяни сильно атакують населені пункти Донеччини з різних видів зброї. Таким чином вночі та вранці 26 липня вони завдали авіаудару по Торецьку.

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