Очільник області Віталій Кім у ефірі національного телемарафону розповів деталі обстрілу. За його словами, випустили одразу 18 ракет, інформує 24 канал.
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У нас було зранку 6 ракет Х-59 з літаків та 12 ракет типу С300. Не всі вони влучили в ціль. Частину збили, частину ні. Але з тих, що влучили в критичну інфраструктуру та підприємства, то обійшлося без жертв,
– сказав Кім.
За його словами, росіяни обстрілами зруйнували три секції залізничного мосту. Кім визнав, що було гучно зранку.
Також голова ОВА пояснив обстріли тим, що військові дії зараз ущільнилися і дуже багато авіації працює з обох боків. Та наші ЗСУ знищують командні пункти та склади, тому окупанти також намагаються щось нищити.
Ворожі обстріли
- Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни до безсилля обстрілюють Україну через те, що вони не мають успіхів на фронті. Вони атакують села й міста з авіації, артилерії, танків та інших видів зброї. Адже наші воїни відбивають численні атаки ворога на фронті.
- Південь – не єдиний регіон нашої держави, який потрапив під ворожий обстріл зранку 26 липня. Вчергове росіяни вдарили по Харківщині. У Чугуєві вони влучили в критичну інфраструктуру, а в Харкові поцілили в цивільну.
- А Донбас став регіоном, який росія просто стирає з лиця землі, перетворюючи села та міста в попіл. Там для цього в них є ще більше можливостей, адже мають ледь не безперебійне постачання. Тому росіяни сильно атакують населені пункти Донеччини з різних видів зброї. Таким чином вночі та вранці 26 липня вони завдали авіаудару по Торецьку.
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