росіяни останнім часом постійно зазнають поразки. Минулої доби вони намагалися штурмувати два напрямки Донбасу, але ЗСУ відкинули їх.

Саме тому єдиним варіантом, щоб хоч якось втішити себе, є обстріли мирних населених пунктів. Про це свідчать дані ранкового зведення Генштабу 26 липня.

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Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках білоруси провели тренування зі зв'язку пунктів управління. З території зафіксована повітряна розвідка над Луцьком та Ковелем Волинської області.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області.

Слобожанський, Харківський та Слов'янський напрямки

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати зайняті позиції та не допустити просування ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Вони завдали авіаударів біля Залимана та Мосьпанового.

На Слов'янському напрямку загарбники атакували райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепеля, Грушувахи та Великої Комишувахи.

Краматорський і Бахмутський напрямки

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії район біля Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Окупанти завдали авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Штурм у напрямку Спірного та Національного природного парку "Святі Гори" наші воїни успішно відбили.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли біля 16 населених пунктів. Він завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС. Загарбники намагалися штурмувати Берестове та Семигір’я, але марно. ЗСУ змусили їх із втратами відійти.

Авдіївський, Новопавлівський, Запорізький, Південнобузький напрямки

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було Обстріли зафіксовано зокрема біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку окупанти обороняються. Вони обстріляли з артилерії та танків лінію зіткнення, завдали авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Тривала повітряна розвідка.

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