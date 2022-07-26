россияне в последнее время постоянно терпят поражения. За прошедшие сутки они пытались штурмовать два направления Донбасса, но ВСУ отбросили их.

Именно поэтому единственным вариантом, чтобы хоть как-то утешить себя, являются обстрелы мирных населенных пунктов. Об этом свидетельствуют данные утренней сводки Генштаба 26 июля.

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Волынское, Полесское и Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях белорусы провели тренировку по связи пунктов управления. С территории зафиксирована воздушная разведка над Луцком и Ковелем Волынской области.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Хреновки Черниговской области и Толстодубово Сумской области.

Слобожанское, Харьковское и Славянское направления

На Слобожанском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить продвижения ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Борщева, Питомник, Сосновка, Русские Тишки, Петровка, Дементьевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкировка, Светличное, Пришиб и Слатино. Они нанесли авиаудары возле Залимана и Мосьпаново.

На Славянском направлении захватчики атаковали районы Норцовки, Богородичного, Долины, Чепеля, Грушевахи и Великой Камышевахи.

Краматорское и Бахмутское направления

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии район возле Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звоновки, Спорного и Переездного. Оккупанты нанесли авиаудары возле Спорного и Серебрянки. Штурм по направлению Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" наши воины успешно отбили.

На Бахмутском направлении враг производит артиллерийские обстрелы около 16 населенных пунктов. Он нанес авиационные удары возле Соледара, Веселой Долины и территории Углегорской ТЭС. Захватчики пытались штурмовать Берестово и Семигорье, но тщетно. ВСУ заставили их с потерями отойти.

Авдеевское, Новопавловское, Запорожское, Южнобужское направления

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было Обстрелы зафиксированы, в частности, возле Авдеевки, Зеленого Поля, Орехова, Щербаков и Каменского.

На Южнобужском направлении оккупанты обороняются. Они обстреляли из артиллерии и танков линию столкновения, нанесли авиаудары возле Великого Артаково, Калуги и Ольгино. Продолжалась воздушная разведка.

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