россияне пытались атаковать Бахмутское и Краматорское направления. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба 26 июля.
Обратите внимание У россиян – проблемы с ремонтом боевых машин, – ISW
Вражеские атаки на Востоке
Вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка "Святые Горы" наши воины успешно отбили и отбросили противника назад,
– говорится в сообщении.
Штурм врага в районах Берестового и Семигорья украинские воины тоже отразили. Враг не только потерпел поражение, но и потерял личный состав.
Какая ситуация на Донбассе
- На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы недалеко от Кривой Луки, Закотного, Дроновки, Григорьевки, Верхнекаменского, Звоновки, Спорного и Переездного. Враг нанес также авиаудары возле Спорного и Серебрянки.
- На Бахмутском направлении оккупанты тоже обстреливают из артиллерии. Под атаку попали Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Константиновка, Веселая Долина, Зайцево, Вершина, Семигорье, Кодема, Майское, Майорск и Нью-Йорк. Не обошлось и без авиаударов у Соледара, Веселой Долины и Углегорской ТЭС. Враг пытается наступать в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.
- На Авдеевском и Новопавловском направлениях активных действий не было. Известно, что россияне атаковали Авдеевку.
Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 25 июля: видео