Все поврежденные боевые машины россияне удерживают на заводе в Белгородской области. И ничего не указывает на то, что они будут отремонтированы. Об этом сообщают в американском Институте изучения войны 25 июля.

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оккупанты не могут сремонтировать боевые машины

российские силы продолжают сталкиваться с проблемами в ремонте боевых машин, о чем свидетельствуют не менее 300 поврежденных машин (основных боевых танков, бронетранспортеров и вспомогательных грузовиков) на ремонтно-восстановительном заводе вблизи Барвинок Белгородской области,

– говорится в сообщении.

Спутниковые снимки ранее показали, что в начале апреля в арсенале россиян было 170 гаубиц, а в начале июня – 135.

Тайная мобилизация медиков

Россия начала тайную мобилизацию медиков по всей России для лечения своих военных. Она намерена направить мобилизованных для работы на передовой и оккупированных городах Донбасса.

Также российские оккупанты создали мобильные медицинские амбулатории в оккупированных населенных пунктах Донецкой области. Там они заставляют жителей сдавать кровь для захватчиков.

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