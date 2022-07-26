росіяни намагались атакувати Бахмутський та Краматорський напрямки. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 26 липня.
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Ворожі атаки на Сході
Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку "Святі Гори" наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад,
– мовиться в повідомленні.
Штурм ворога в районах Берестового та Семигір’я українські воїни теж відбили. Ворог не лише зазнав поразки, а й втратив особовий склад.
Яка ситуація на Донбасі
- На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав також авіаударів біля Спірного та Серебрянки.
- На Бахмутському напрямку окупанти теж обстрілюють з артилерії. Під атаку потрапили Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Не минулося й без авіаударів біля Соледара, Веселої Долини та Вуглегірської ТЕС. Ворог намагається наступати в напрямку Покровського, бойові дії тривають.
- На Авдіївському та Новопавлівському напрямках активних дій не було. Відомо, що росіяни атакували Авдіївку.
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