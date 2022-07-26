росіяни намагались атакувати Бахмутський та Краматорський напрямки. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 26 липня.

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Ворожі атаки на Сході

Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку "Святі Гори" наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад,

– мовиться в повідомленні.

Штурм ворога в районах Берестового та Семигір’я українські воїни теж відбили. Ворог не лише зазнав поразки, а й втратив особовий склад.

Яка ситуація на Донбасі

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав також авіаударів біля Спірного та Серебрянки.

На Бахмутському напрямку окупанти теж обстрілюють з артилерії. Під атаку потрапили Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Не минулося й без авіаударів біля Соледара, Веселої Долини та Вуглегірської ТЕС. Ворог намагається наступати в напрямку Покровського, бойові дії тривають.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках активних дій не було. Відомо, що росіяни атакували Авдіївку.

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