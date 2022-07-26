По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Удар по Харькову

Оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова Слободского района,

– пишет Синегубов.

В результате вражеской атаки загорелась крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям.

Атака на Чугуев

На этом оккупанты не остановились и ударили по Чугуеву. Как сообщает глава Харьковской ОВА, есть попадания по критической инфраструктуре.

В ГСЧС рассказывают, что вражеский боеприпас "прилетел" и в газовую трубу на вводе в частный дом. Вдруг поднялся огонь, но его успели потушить.

Спасатели продолжают выполнять свою работу. Они разбирают завалы разрушенного россиянами дома культуры в Чугуеве. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Обстрел общин на Харьковщине

За прошедшие сутки 24 июля оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине. Как следствие – поврежден жилой дом.

В Балаклейском обществе тоже зафиксировали вражеские удары. В результате обстрелов тоже поврежден объект гражданской инфраструктуры.

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