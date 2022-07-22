У навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери

Це перші масштабні навчання у Чорному морі від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого. Участь у навчаннях беруть Болгарія, Албанія, Бельгія, Греція, Італія, Латвія, Польща, Румунія, США, Туреччина та Франція.

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Від цих країн, а також від Командування ВМС НАТО участь у навчаннях беруть 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил.

Повідомляється, що через реальну небезпеку вільно плаваючих протикорабельних мін у районах проведення навчань вжито заходів щодо забезпечення безпеки учасників.

До уваги. Оперативне командування "Південь" повідомили про мінну небезпеку в північно-західній частині Чорного моря через штормову погоду. Російські міни можуть дрейфувати до узбережжя.

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