Українські військові ефективно використовують ракетні системи HIMARS для ударів по окупантах далеко від лінії фронту. Зараз в нас на озброєнні боєприпаси з дальністю близько 70 кілометрів. Хоча HIMARS може стріляти й боєприпасами на 300 кілометрів, що значно змінює позицію сил на фронті.

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Тож постало питання, чи можна буде завдати удару по ворожих позиціях в окупованому Криму. В українській розвідці підтвердили, що Україна може використовувати HIMARS по території Криму. І навіть назвали головні цілі – це військові бази та кораблі чорноморського флоту. Адже саме з останніх і здійснюються ракетні обстріли усієї території України. У тому числі й ракетний обстріл центру Вінниці, де загинуло 25 мирних мешканців.

Тож Україна готується до того, щоб знищувати чорноморський флот росії в тимчасово окупованому Криму. Цю інформацію підтвердив і заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Робити це планується зі зброї, яку наша країна отримує від західних партнерів.

Володимир Гаврилов розповів, що українські військові нарощують власні протикорабельні ракети та чекають отримання зброї більшої дальності від інших країн, перш ніж розпочати штурм.

"Рано чи пізно ми матимемо достатньо ресурсів, щоб атакувати росію в Чорному морі та Криму. Крим – це українська територія, тому будь-яка ціль там законна для нас. Росія має залишити Крим, якщо вони хочуть існувати як країна", – сказав Володимир Гаврилов.

За його словами, в Україні є постійна загроза з боку російського чорноморського флоту. Звільнення острова Зміїний від російських окупантів був одним з елементів протистояння цій загрозі. А також знищення кораблів, які там були поруч.

"Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу", – пояснив Володимир Гаврилов.

Водночас заступник міністра оборони заявив, що Крим можуть повернути й дипломатичним шляхом. Тож перед прийняттям рішення слід буде все обдумати. Єдине, що росія в будь-якому випадку має покинути Крим.

Чи може росія хоч чимось збити ракету з HIMARS – деталі дивіться на відео