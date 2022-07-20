росія посилює захист на загрозливих напрямках
У ВМС ЗС України повідомили, що росіяни продовжують посилювати заходи в окупованому Криму щодо протипідводнодиверсійної оборони.
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Окрім того, окупанти посилюють заходи з протиповітряної оборони. У ВМС ЗС України підкреслили, що ці заходи ворог проводить на загрозливих напрямках.
Варто зауважити, що 19 липня повідомлялося, що окупанти посилюють охорону мосту через Керченську протоку. росіяни проводили заходи бойової підготовки в районі Керченської протоки щодо оборони Кримського мосту.
У кремлі істерика через план України повернути Крим
- Заступник глави російської ради безпеки дмітрій мєдвєдєв нещодавно заявив, що у випадку удару ЗСУ по Криму Україну буцімто чекатиме "судний день".
- На слова мєдвєдєва відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що судний день настане для росії через її агресивну політику та воєнні злочини.
- У Зеленського також розповіли, що план України щодо деокупації Криму передбачає дипломатичний шлях. Водночас точно буде використання військових елементів.
- Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов розповів, що Україна готується до того, щоб знищувати чорноморський флот росії в тимчасово окупованому Криму. Щодо повернення Криму, то Гаврилов запевнив, що Київ надає перевагу дипломатії.
- Додамо, що в Україні публічно заявляють про мету знищити Кримський міст, яким росія перекидає свої війська в нашу країну. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що міст через Керчинську протоку точно буде знищений.
- Також секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Кримський міст буде ліквідовано, коли з'явиться така можливість. У ЗСУ інформували, що після отримання західної зброї Кримський міст став ціллю номер один.
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