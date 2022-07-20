росія посилює захист на загрозливих напрямках

У ВМС ЗС України повідомили, що росіяни продовжують посилювати заходи в окупованому Криму щодо протипідводнодиверсійної оборони.

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Окрім того, окупанти посилюють заходи з протиповітряної оборони. У ВМС ЗС України підкреслили, що ці заходи ворог проводить на загрозливих напрямках.

Варто зауважити, що 19 липня повідомлялося, що окупанти посилюють охорону мосту через Керченську протоку. росіяни проводили заходи бойової підготовки в районі Керченської протоки щодо оборони Кримського мосту.

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