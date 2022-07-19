Удари по окупантах повинні мати максимальний ефект

Схоже, що росіяни й самі розуміють це та побоюються відповідних дій українських військових, адже навіть почали переміщувати свої кораблі від берегів Севастополя. Удари по Криму й справді можуть мати значний ефект. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Він підкреслив, що ударів потрібно завдавати саме так – максимально ефективно, аби конвертувати їх в реалізацію головних цілей української армії, яких є кілька. Відтак, нам потрібно:

звільнити усі окуповані території,

вигнати російських загарбників з української землі,

зробити так, щоб вони ніколи сюди не повернулися, зрозумівши, яку велику ціну довелося заплатити в цій війні.

Щодо Криму Мусієнко зауважив, що в міру того, як українські підрозділи просуватимуться далі, потрібно буде зривати логістику та забезпечення російських військових на різних напрямках. Відтак, відповідних ударів можуть завдавати про військових об'єктах та інфраструктурі ворожих сил, зокрема і в окупованому Криму.

"А далі все залежить безпосередньо від дій політичного керівництва, відповідних наказів, які може віддавати верховний головнокомандувач щодо просування українських військових підрозділів до Криму, або ж не просування, а накопичення сил для того, щоб це можна було зробити", – пояснив експерт.

Він підсумував, що якщо будуть відповідні накази та рішення українського командування, відповідна зброя та відповідні ресурси, то удари по військових об'єктах росіян у Криму будуть можливими.

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