россия усиливает защиту на опасных направлениях

В ВМС ВС Украины сообщили, что россияне продолжают усиливать меры в оккупированном Крыму по противоподводной диверсионной обороне.

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Кроме того, оккупанты усиливают меры по противовоздушной обороне. В ВМС ВС Украины подчеркнули, что эти меры враг проводит на опасных направлениях.

Стоит отметить, что 19 июля сообщалось, что оккупанты усиливают охрану моста через Керченский пролив. россияне проводили мероприятия боевой подготовки в районе Керченского пролива по обороне Крымского моста.

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