россия усиливает защиту на опасных направлениях
В ВМС ВС Украины сообщили, что россияне продолжают усиливать меры в оккупированном Крыму по противоподводной диверсионной обороне.
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Кроме того, оккупанты усиливают меры по противовоздушной обороне. В ВМС ВС Украины подчеркнули, что эти меры враг проводит на опасных направлениях.
Стоит отметить, что 19 июля сообщалось, что оккупанты усиливают охрану моста через Керченский пролив. россияне проводили мероприятия боевой подготовки в районе Керченского пролива по обороне Крымского моста.
В кремле истерика из-за плана Украины вернуть Крым
- Заместитель главы российского совета безопасности дмитрий медведев недавно заявил, что в случае удара ВСУ по Крыму Украину будет ждать "судный день".
- На слова медведева отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что судный день наступит для россии из-за ее агрессивной политики и военных преступлений.
- У Зеленского также рассказали, что план Украины по деоккупации Крыма предусматривает дипломатический путь. В то же время, точно будет использование военных элементов.
- Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов рассказал, что Украина готовится к тому, чтобы уничтожать черноморский флот россии во временно оккупированном Крыму. Что касается возвращения Крыма, то Гаврилов заверил, что Киев предпочитает дипломатию.
- Добавим, что в Украине публично заявляют о цели уничтожить Крымский мост, по которому россия перебрасывает свои войска в нашу страну. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что мост через Керченский пролив точно будет уничтожен.
- Также секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Крымский мост будет ликвидирован, когда появится такая возможность. В ВСУ информировали, что после получения западного оружия Крымский мост стал целью номер один.
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