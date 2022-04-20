Саме так секретар Ради національної безпеки й оборони відповів на запитання журналіста, чи Україна може "рубанути по римському мосту". Відповідь він надав у ефірі "Радіо НВ" 20 квітня.

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Якщо б унас була спроможність (знищити кримський міст – 24 канал) ми б уже це зробили. Якщо буде можливість це зробити – обов'язково зробимо,

– зазначив Олексій Данілов.

Що відомо про кримський міст Кримський міст – це міст через Керченську протоку, який з'єднує Росію з окупованим півостровом . Через нього Кремль перекидає свої війська та техніку на територію Криму, а потім і на південь України.

До слова – українські військові підірвали залізничний міст: дивіться відео