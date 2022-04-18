Доля декількох сотень членів екіпажу залишається невідомою. Водночас почали з'являтися члени сімей матросів-строковиків, які перебували на судні та "зникли".

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Сімей загиблих з'являється більше

Три родини вийшли на контакт із Дмитром Шкребцем, який першим повідомив у соціальних мережах, що його син Єгор служив на "Москві" та пропав після 14 квітня.

Ці сім'ї проживають у тимчасово окупованих Ялті й Алупці та російському Санкт-Петербурзі. Разом з Шкребцем вони подали заяви до "військкомату" Сімферополя з вимогою розповісти, що трапилося з їхніми дітьми.

Крейсер "Москва" потонув: коротко

Ввечері 13 квітня у мережі з'явилася інформація, що крейсер "Москва" горить.

У пропагандистських ЗМІ також повідомляли про це, але не назвали причин інциденту.

Вже 14 квітня в ЗСУ офіційно заявили, що у корабель поцілила українська ракета "Нептун".

Судно "перекинулося та почало тонути". Цьому посприяли ще шторм і потужний вибух.

Вартість "Москви" оцінюють у 750 мільйонів доларів, на борту перебували 510 людей.

Зверніть увагу! Військовий аналітик Саттон на підставі супутникових знімків з плацу, на якому вишикувався особовий склад "Москви" дійшов до висновку, що корабель міг втратити щонайменше половину свого екіпажу.

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