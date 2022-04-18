Судьба нескольких сотен членов экипажа остается неизвестной. В то же время начали появляться члены семей матросов-срочников, которые находились на судне и "исчезли".

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Всё больше появляется семей погибших

Три семьи вышли на контакт с Дмитрием Шкребцем, который первым сообщил в социальных сетях, что его сын Егор служил на "Москве" и пропал после 14 апреля.

Эти семьи проживают во временно оккупированных Ялте и Алупке, и российском Санкт-Петербурге. Вместе с Шкребцем они подали заявления в "военкомат" Симферополя с требованием рассказать, что случилось с их детьми.

Крейсер "Москва" утонул:

Вечером 13 апреля в сети появилась информация, что крейсер "Москва" горит.

В пропагандистских СМИ также сообщали об этом, но не назвали причин инцидента.

Уже 14 апреля в ВСУ официально заявили, что в корабль попала украинская ракета "Нептун".

Судно "перевернулось и начало тонуть". Этому поспособствовали еще шторм и мощный взрыв.

Стоимость "Москвы" оценивают в 750 миллионов долларов, на борту находились 510 человек.

Обратите внимание! Военный аналитик Саттон на основании спутниковых снимков с плаца, на котором выстроился личный состав "Москвы" пришел к выводу, что корабль мог потерять по меньшей мере половину своего экипажа.

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