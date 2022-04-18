Показательная история в этом плане с Дмитрием Шкребцем. Его сын Егор был коком на крейсере "Москва". А когда тот затонул, то отец даже не получил никакой информации. Сын не числится ни среди погибших, ни среди раненых. А просто пропал.

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И после докучания отца, командир крейсера и его заместители перестали выходить с ним на связь.

То в конце своего сообщения он пообещал, что сделает все, чтобы "правда победила в этой истории", а "подонки не замяли эту страшную трагедию".

Права до того, как стать "борцом за правду" в соцсетях, Дмитрий Шкребец полностью поддерживал путинский режим. Он использовал символы российской захватнической войны Z с призывом к Путину "не менять курс на Украине". Да и в целом был убежден, что"такой страны как Украина не должно быть".

Закончилось все тем, что аккаунт Дмитрия Шкребца был временно заморожен. Администраторы "Вконтатке" это объяснили подозрительной активностью на его странице.

Такую подозрительную активность можно объяснить пожеланиями, которые получил Дмитрий Шкребец от украинцев. Перед "заморозкой" страницы он таки успел написать еще один пост, где снова выступил с оскорблениями в сторону украинцев.