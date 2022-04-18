Показова історія в цьому плані з Дмитром Шкребцем. Його син Єгор був коком на крейсері "Москва". А коли той затонув, то батько навіть не отримав ніякої інформації. Син не числиться ні серед загиблих, ні серед ранених. А просто пропав.

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І після надокучання батька, командир крейсера та його заступники перестали виходити з ним на зв'язок.

Тож в кінці свого повідомлення він пообіцяв, що зробить все, щоб "правда перемогла в цій історії", а "подонки не зам'яли цю страшну трагедію".

Права до того, як стати "борцем за правду" в соцмережах, Дмитро Шкребець цілковито підтримував путінський режим. Він і використовувати символи російської загарбницької війни Z з закликом до Путіна "не міняти курс на Україні". Та й загалом був переконаний, що "такої країни як Україна не повинно бути".

Закінчилося все тим, що акаунт Дмитра Шкребця було тимчасово заморожено. Адміністратори "Вконтатке" це пояснили підозрілою активністю на його сторінці.

Таку підозрілу активність можна пояснити побажаннями, які отримав Дмитро Шкребець від українців. Перед "заморозкою" сторінки він таки встиг написати ще один пост, де знову виступив з образами в бік українців.