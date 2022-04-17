Такой вывод сделал военный аналитик Саттон на основании спутниковых снимков с плаца, на котором выстроился личный состав крейсера, и видеозаписи, опубликованного российским минобороны.

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"Москва" могла потерять половину экипажа

Саттон подсчитал, что на плацу находились около 240 человек, тогда как примерный состав экипажа "Москвы" насчитывал 510 человек. По оценке российского издания The Insider, на построении были примерно 100 моряков.

Вечером 13 апреля появились сообщения, что "Москва" получила серьезные повреждения после попадания "Нептуна". Российское минобороны сообщило, что на крейсере из-за пожара сдетонировал боезапас, и хотя корабль получил повреждения, "экипаж полностью эвакуирован", крейсер сохраняет плавучесть и будет отбуксирован в порт.

Однако в тот же день государство-агрессор признало, что корабль затонул во время буксировки, якобы из-за штормовых условий, хотя погодные карты указывают на то, что в тот день шторма не было.

Заметим, ранее ВСУ подтвердили, что попали в российский флагман украинскими ракетами "Нептун". В России признали, что "Москва" затонула, но об атаке – не вспоминали.

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