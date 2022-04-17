Такий висновок зробив військовий аналітик Саттон на підставі супутникових знімків з плацу, на якому вишикувався особовий склад крейсера, та відеозапису, опублікованого російським міноборони.

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"Москва" могла втрати половину екіпажу

Саттон підрахував, що на плацу перебували приблизно 240 людей, тоді як приблизний склад екіпажу "Москви" налічував 510 людей. За оцінкою російського видання The Insider, на шикуванні були приблизно 100 моряків.

Увечері 13 квітня з'явилися повідомлення, що "Москва" зазнала серйозних пошкоджень після влучання "Нептуна". Російське міноборони повідомило, що на крейсері через пожежу здетонував боєзапас, і хоча корабель отримав пошкодження, "екіпаж повністю евакуйований", крейсер зберігає плавучість і буде відбуксований до порту.

Однак того ж дня держава-агресорка визнала, що корабель затонув під час буксирування, нібито через штормові умови, хоча погодні карти вказують на те, що того дня шторму не було.

Зауважимо, раніше ЗСУ підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун". У Росії визнали, що "Москва" затонула, але про атаку – не згадували.

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