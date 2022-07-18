Мєдвєдєв погрожував нашій державі під час зустрічі з ветеранами Другої світової війни. Він знову щось бурмотів про вигадану "велич" російської армії, міфічні "успіхи" окупантів на фронті та омріяну путіним та його поплічниками так звану "демілітаризацію" України, повідомляє 24 канал.

До теми Не мають чим погрожувати: мєдвєдєв заявив про "судний день" для України в разі повернення Криму

Зеленський відповів на погрози мєдвєдєва

Президент під час свого вечірнього звернення зазначив, що 17 липня з росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про "судний день" для України.

"Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга". 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей", – зазначив Зеленський.

Він додав, що серед загиблих були громадяни 10 держав. Ще тоді росія йшла шляхом до статусу держави-терористки та спеціального трибуналу щодо агресії проти України, який обов'язково відбудеться.

Це для росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально,

– наголосив глава держави.

За його словами, станом на 19:00 17 липня окупанти застосували проти України понад 3 тисячі крилатих ракет. Водночас кількість артилерійських та інших снарядів навіть неможливо порахувати.

"Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні та більш як 8 років. Це буде зроблено", – підсумував президент.

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Що відомо про алкогольну залежність мєдвєдєва

Російський політолог станіслав бєлковській в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів, що причиною відставки колишнього прем'єр-міністра росії дмітрія мєдвєдєва у 2020 році стала саме алкогольна залежність.

"Я не думаю, що він щось зробив не так. Хоча, звичайно, захоплення алкоголем позначилося. Не знаю, як зараз, але протягом довгих років привид переслідував дмітрія анатолієвіча. Цього не любить владімір владімірович, який сам пити кинув, кілька років тому взагалі зав'язав", – розповів бєлковській.

Він зауважив, що після того, як путін кинув пити, в кремлі різко відреагували, зокрема якість алкогольних напоїв на зустрічах знизилася.

"Одного разу була відома сцена, коли "не вберегли дмітрія анатолієвіча". Засідання уряду ніяк не могли розпочати, тому що не з'являвся на ньому сам мєдвєдєв, який був прем'єром. І тоді замість нього приїхав путін, провів засідання уряду і сказав: "Не вберегли ми дмітрія анатолієвіча", – додав політолог.

Тоді в кремлі традиційно почали брехати – мовляв, мєдвєдєв не виконує свої обов'язки через грип.

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