Медведев угрожал нашему государству во время встречи с ветеранами Второй мировой войны. Он снова бормотал что-то о выдуманном "величии" российской армии, мифических "успехах" оккупантов на фронте и вожделенной путиным и его приспешниками так называемой "демилитаризации" Украины, сообщает 24 канал.

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Зеленский ответил на угрозы медведева

Президент во время своего вечернего обращения отметил, что 17 июля из россии прозвучало очередное не слишком трезвое заявление о "судном дне" для Украины.

"Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое же сегодня – в очередную годовщину уничтожения россией в небе над украинским Донбассом малайзийского "Боинга". 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей", – отметил Зеленский.

Он добавил, что среди погибших были граждане 10 государств. Еще тогда россия шла по пути к статусу государства-террориста и специальному трибуналу насчет агрессии против Украины, который обязательно состоится.

Это для россии будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально,

– подчеркнул глава государства.

По его словам, по состоянию на 19:00 17 июля оккупанты применили против Украины более 3 тысяч крылатых ракет. В то же время, количество артиллерийских и других снарядов даже невозможно посчитать.

"Но точно возможно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более 8 лет. Это будет сделано", – подытожил президент.

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Что известно об алкогольной зависимости медведева

Российский политолог станислав белковский в интервью изданию "Гордон" рассказал, что причиной отставки бывшего премьер-министра россии дмитрия медведева в 2020 году стала именно алкогольная зависимость.

"Я не думаю, что он что-то сделал не так. Хотя, конечно, увлечение алкоголем сказалось. Не знаю, как сейчас, но в течение долгих лет призрак преследовал дмитрия анатолиевича. Этого не любит владимир владимирович, который сам пить бросил, несколько лет назад вообще завязал", – рассказал белковский.

Он отметил, что после того, как путин бросил пить, в кремле резко отреагировали, в частности, качество алкогольных напитков на встречах снизилось.

"Однажды была известна сцена, когда "не уберегли дмитрия анатолиевича". Заседание правительства никак не могли начать, потому что не появлялся на нем сам медведев, который был премьером. И тогда вместо него приехал путин, провел заседание правительства и сказал: "Не уберегли мы дмитрия анатолиевича", – добавил политолог.

Тогда в кремле традиционно начали врать – мол, медведев не исполняет свои обязанности из-за гриппа.

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