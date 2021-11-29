У Міноборони країни-агресора кажуть, що до стрільб залучали також надводні кораблі та морську авіацію Північного флоту. Попередні випробування там проводили два тижні тому.

Читайте також Росія у листопаді масово звозила до кордону з Україною важку військову техніку: нові дані CIT

Згідно із повідомленням, ракету запускали із фрегата "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков". Стріляли нібито по морській мішені.

Заяви Путіна про ракету "Циркон"

Володимир Путін раніше заявляв, що у Росії завершують випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". У 2022 році вона надійде на озброєння військово-морського флоту держави-агресорки.

За його словами, під час тестування вона точно вразила як наземні, так і морські цілі з підводного розташування та надводних кораблів.

Путін також стверджував, що випробування "переконливо підтвердили унікальні характеристики" лазерних установок "Пересвіт", гіперзвукових комплексів "Авангард" та "Кинжал".

Скупчення російських військ на кордоні з Україною