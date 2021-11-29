В Минобороны страны-агрессора говорят, что к стрельбам привлекали также надводные корабли и морскую авиацию Северного флота. Предыдущие испытания там проводились две недели назад.

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Согласно сообщению, ракету запускали с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Стреляли якобы по морской мишени.

Заявления Путина о ракете "Циркон"

Владимир Путин ранее заявлял, что в России завершают испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". В 2022 году она поступит на вооружение военно-морского флота государства-агрессора.

По его словам, во время тестирования она поразила как наземные, так и морские цели подводного расположения и надводных кораблей.

Путин также утверждал, что испытания "убедительно подтвердили уникальные характеристики" лазерных установок "Пересвит", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".

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