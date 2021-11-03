Про появу нових гіперзвукових ракет в російській армії Путін розповів 3 листопада на нараді з оборонної тематики.
Читайте також Понад 100 одиниць техніки окупантів – за лінією відведення на Донбасі, – ОБСЄ
Російська армія матиме нові гіперзвукові ракети
Завершуються випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" морського базування. Під час тестування вона точно вразила як наземні, так і морські цілі з підводного розташування та надводних кораблів,
– заявив глави держави-агресорки.
За словами Путіна, вже з 2022 року ці ракети почнуть надходити на оснащення військово-морського флоту Росії.
Глава Кремля також додав, що випробування "переконливо підтвердили унікальні характеристики" лазерних установок "Пересвіт", гіперзвукових комплексів "Авангард" та "Кинжал".
Ймовірне скупчення військ Росії: що відомо
- Нещодавно американське видання Politico оприлюднило нові супутникові фотографії з українського кордону. Вони нібито свідчать про те, що Росія знову стягує туди війська та техніку.
- Ще раніше кілька медіа, зокрема The Washington Post, писали, що Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною.
- Водночас у розвідці Міноборони запевнили, що станом на 1 листопада перекидання російських підрозділів, озброєння та техніки не було.
- Крім того, секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав поширення західними ЗМІ таких даних "свідомою дезінформацією".