путин цинично сказал, что для "Циркона" нет никаких препятствий

Соответствующее заявление путин сделал во время речи по случаю дня празднования дня военно-морских сил России, сообщает 24 канал. Лидер россии заявил, что в мире нет аналога ракетным комплексам "Циркон".

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Он цинично сказал, что для этих гиперзвуковых ракет "нет никаких препятствий". По словам путина, поставка "Цирконов" в вооруженные силы россии начнется в ближайшие месяцы.

российский диктатор сообщил, что первым с ракетами "Циркон" на боевое дежурство заступит фрегат "Адмирал Горшков". путин сказал, что район дежурства фрегата с "Цирконами" будет выбран с учетом "интересов обеспечения безопасности россии".

Что известно о ракете "Циркон"

Впервые российские военные устроили испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" еще осенью 2020 года. В октябре 2021 года россияне впервые осуществили запуск ракеты с подводной лодки. Ракету "Циркон" начали создавать в 2011 году.

В конце мая министерство обороны россии сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой "Циркон" в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции.

В России заявили, что ракета успешно поразила морскую цель, расположенную в 1000 километрах. Также россия тестировала "Циркон" и Белое море в ноябре 2021 года. Тогда ракету запустили на расстояние более 400 км.

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