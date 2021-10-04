Как заявили в Минобороны России, условная цель ракеты "Циркон" была расположена в акватории Баренцева моря.

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Как прошел запуск ракеты

В российском оборонном ведомстве похвастались, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Также россияне опубликовали видео пуска "Циркона". Судя по кадрам, стрельба велась в темное время суток из надводного положения.

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусков "Циркона" с фрегата Северного флота России "Адмирал Горшков". Одни из таких запусков произошли в:

июле 2021 года,

а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

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В ближайшей перспективе ракетами "Циркон" будут оснащаться и подводные лодки. Серийные поставки в Вооруженные силы России морской ракеты запланированы на 2022 год.

Что известно о ракете "Циркон"

Как пишет "МХБ медиа", ракету "Циркон" начали создавать в 2011 году. Технические характеристики ракет "Циркон" долгое время оставались засекреченными. Из открытых источников следовало только, что дальность ракеты может составить до 400 километров, а скорость полета примерно в 5 раз превысит скорость звука.

Сейчас известно, что главным отличием "Циркона" от ракет такого типа, в том числе зарубежных, является именно ее исключительная скорость – до 9 махов, то есть примерно до 3 километров в секунду. Дальность составляет более тысячи километров.