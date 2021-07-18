Как сообщили российские СМИ со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, будет несколько этапов испытаний "Циркона".

Важно Путин похвастался, что армию России усилят новым "уникальным оружием"

Как будут проходить испытания

Первую ракету с "Циркона" запустят с фрегата "Адмирал Горшков". Всего с судна планируют осуществить 4 пуска. А уже во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Интересно! Ранее планировалось начать госиспытания в мае-июне, но их перенесли на август по неизвестным причинам.

Что стоит знать о "Цирконе"

Еще в 2019 году в США составили доклад о новейшем российском вооружении. В перечне упоминался и "Циркон". Впоследствии представитель Пентагона Томас Кэмпбелл, говоря о российских военных силах, указывал, что в ноябре 2020 года Россия заявила об успешном испытании противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты.

Ранее официальные лица в США пренебрежительно описывали это оружие как "надуманное". Однако глава норвежской разведки заявлял, что "Циркон" – это действительно "новая гиперзвуковая технология, от которой трудно защищаться".