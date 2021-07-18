Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на джерела в оборонно-промисловому комплексі, буде декілька етапів випробувань "Циркону".
Важливо Путін похизувався, що армію Росії посилять новою "унікальною зброєю"
Як відбуватимуться випробування
Першу ракету з "Циркону" запустять з фрегата "Адмірал Горшков". Загалом із судна планують здійснити 4 пуски. А вже у другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Сєвєродвінськ".
Що варто знати про "Циркон"
Ще у 2019 році у США склали доповідь про новітнє російське озброєння. У переліку згадувався і "Циркон". Згодом представник Пентагону Томас Кемпбелл, говорячи про російські військові потуги, вказував, що в листопаді 2020 року Росія заявила про успішне випробування протикорабельної гіперзвукової крилатої ракети.
Раніше офіційні особи в США зневажливо описували цю зброю як "надуману". Однак голова норвезької розвідки заявляв, що "Циркон" – це дійсно "нова гіперзвукова технологія, від якої важко захищатися".