Володимир Путін розповів про посилення військ Росії під час зустрічі з випускниками російських військових вишів.

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Путін обіцяє російській армії "унікальну зброю"

Уже поставлено на бойове чергування гіперзвукову зброю – комплекси "Авангард" і "Кинджал". На підході інші унікальні системи озброєнь,

– повідомив лідер Кремля.

Військові мають отримати

міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат",

корабельну гіперзвукову ракету "Циркон",

зенітні системи С-500 "Прометей" та інші комплекси.

Нова програма озброєння

Путін також заявив, що нова державна програма озброєння, яка розрахована до 2034 року, вже формується. Російський президент запевнив, що її реалізація буде націлена на подальше зміцнення оборонного потенціалу країни.

Зверніть увагу! Раніше у генштабі збройних сил Росії заявили, що держава не має наміру застосовувати ядерну зброю для нападу на союзників. Однак це можуть зробити за однієї умови – атаки ззовні.