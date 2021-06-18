Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Активізація проведення заходів бойової підготовки бойовиків розпочалась з 14 червня.

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Росія проводить навчання бойовиків на Донбасі

Ворожа армія намагається підвищити рівень підготовки, з використанням удосконаленого обладнання. Навчально-матеріальну для тренувань звезли з території Росії. 

Зокрема, на Донбасі російські війська тренують: 

  • артилеристів;
  • мінометників;
  • гранатометників;
  • кулеметників;
  • розвідників;
  • снайперів;
  • зв’язківців;
  • саперів. 

За інформацією української розвідки, проведення зборів та навчань контролюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу Росії.