Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Активізація проведення заходів бойової підготовки бойовиків розпочалась з 14 червня.

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Росія проводить навчання бойовиків на Донбасі

Ворожа армія намагається підвищити рівень підготовки, з використанням удосконаленого обладнання. Навчально-матеріальну для тренувань звезли з території Росії.

Зокрема, на Донбасі російські війська тренують:

артилеристів;

мінометників;

гранатометників;

кулеметників;

розвідників;

снайперів;

зв’язківців;

саперів.

За інформацією української розвідки, проведення зборів та навчань контролюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу Росії.

Зверніть увагу! Один із бойовиків 16 червня намагався перейти на бік Збройних сил України, однак його російські найманці його просто вбили.