Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Активізація проведення заходів бойової підготовки бойовиків розпочалась з 14 червня.
До теми Лише стабільне перемир'я, – експерт Сушко про те, коли очікувати кінець війни на Донбасі
Росія проводить навчання бойовиків на Донбасі
Ворожа армія намагається підвищити рівень підготовки, з використанням удосконаленого обладнання. Навчально-матеріальну для тренувань звезли з території Росії.
Зокрема, на Донбасі російські війська тренують:
- артилеристів;
- мінометників;
- гранатометників;
- кулеметників;
- розвідників;
- снайперів;
- зв’язківців;
- саперів.
За інформацією української розвідки, проведення зборів та навчань контролюють групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу Росії.