Окупанти підступно застрелили свого ж військового. Це сталося в районі села Катеринівка, що на Луганщині.
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Російського найманця вбили бойовики при спробі перейти на бік ЗСУ
Військовослужбовець незаконних збройних формувань хотів здатися українським військовим. Втім його було застрелено на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ.
Після цього його "побратими" евакуювали тіло найманця на спостережний пункт. За даними розвідки, ватажки бойовиків намагаються жорстко присікати випадки здачі в полон своїх представників.
До того ж окупанти приховують факти їхніх ліквідацій при спробах переходу на сторону Збройних сил України через небажання захищати самопроголошені республіки.