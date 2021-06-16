Окупанти підступно застрелили свого ж військового. Це сталося в районі села Катеринівка, що на Луганщині.

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Російського найманця вбили бойовики при спробі перейти на бік ЗСУ

Військовослужбовець незаконних збройних формувань хотів здатися українським військовим. Втім його було застрелено на одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ.

Після цього його "побратими" евакуювали тіло найманця на спостережний пункт. За даними розвідки, ватажки бойовиків намагаються жорстко присікати випадки здачі в полон своїх представників.

До того ж окупанти приховують факти їхніх ліквідацій при спробах переходу на сторону Збройних сил України через небажання захищати самопроголошені республіки.

Окупанти поширюють фейки про ЗСУ: що відомо