Окупанти стверджували, нібито бойовики загинули в результаті нападу української диверсійно-розвідувальної групи. Однак насправді найманець у стані алкогольного сп'яніння розстріляв своїх співслужбовців і наклав на себе руки.
До теми На Донбасі бойовик ліквідував співслужбовців і застрелився сам, – розвідка
Окупанти хочуть приховати правду
Мета – дезінформація світової спільноти, дискредитація ЗС України та посилення антиукраїнських настроїв серед мешканців тимчасово окупованої території України,
– наголосили у розвідці.
Оприлюднили записи розмов бойовиків
У розмові один бойовик, ймовірно, зателефонував іншому. Вони обговорювали загибель найманців, сумніваючись, що до цього причетні ЗСУ. Бойовик теж озвучив версію, що найманець розстріляв співслужбовців та вчинив самогубство.
Показували, звідки вистріл був, типу снайперський, зрозумів...Кілометр, щоб дійти...Ну, це нереально. Стільки часу, ці мінні поля пройти. Це маячня,
– наголосив бойовик.
Слухайте записи розмов бойовиків: