Оккупанты коварно застрелили своего же военного. Это произошло в районе села Екатериновка, что на Луганщине.
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Российского наемника убили боевики при попытке перейти на сторону ВСУ
Военнослужащий незаконных вооруженных формирований хотел показаться украинским военным. Впрочем он был застрелен на одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск.
После этого его "собратья" эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт. По данным разведки, главари боевиков пытаются жестко пресекать случаи сдачи в плен своих представителей.
К тому же оккупанты скрывают факты их ликвидации при попытках перехода на сторону Вооруженных сил Украины из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики.
Оккупанты распространяют фейки о ВСУ: что известно
- Российские наемники продолжают распространять фейки о ВСУ. Украинская разведка 14 июня обнародовала записи разговора боевиков, которые распространяют ложную информацию о якобы диверсии наших военных в Голубовском.
- Представители незаконных вооруженных формирований заявили, что украинские воины якобы напали на наблюдательный пост возле Голубовского.
- В то же время Украина опровергла все заявления. По данным разведки, пророссийский боевик в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих сослуживцев и покончил с собой.