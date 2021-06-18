Об этом сообщили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Активизация проведения мероприятий боевой подготовки боевиков началась с 14 июня.
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Россия проводит учения боевиков на Донбассе
Вражеская армия пытается повысить уровень подготовки, с использованием усовершенствованного оборудования. Учебно-материальную для тренировок свезли с территории России.
В частности, на Донбассе российские войска тренируют:
- артиллеристов;
- минометчиков;
- гранатометчиков;
- пулеметчиков;
- разведчиков;
- снайперов;
- связистов;
- саперов.
По информации украинской разведки, проведения сборов и учений контролируют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа России.