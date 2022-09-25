В МИД страны заявили, что признание результатов референдумов "совершенно противоречило бы" государственным и национальным интересам.

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Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты "референдумов" в украинских регионах,

– заявил глава сербского МИД Никола Селакович.

Селакович подчеркнул, что его страна принципиально отдана Уставу Организации Объединенных Наций.

Кроме того, министр иностранных дел Сербии сказал, что признание результатов так называемого голосования "вполне противоречило бы нашим государственным и национальным интересам, [было бы] полностью противоположно нашей национальной политике".

Ранее МИД Украины призвал усилить санкции против россии из-за так называемых "референдумов". Также из-за фейковых "референдумов" Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН.

В США уже знают результаты псевдореферендумов

Между тем, в США заявили, что уже знают, какие "результаты" псевдореферендумов объявит россия. Карин Жан-Пьер – спикер Белого дома – подчеркнула, что псевдореферендумы будут манипулятивными.

Кроме того, Жан-Пьер добавила, что поспешная попытка провести псевдореферендумы – проявление слабости россии. Представительница Белого дома подчеркнула: США не признают результаты так называемого "голосования".

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