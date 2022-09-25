У МЗС країни заявили, що визнання результатів референдумів "цілком суперечило б" державним і національним інтересам.

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Республіка Сербія відповідно до Статуту ООН та загальноприйнятих принципів міжнародного права не може прийняти результати "референдумів" в українських регіонах,

– заявив глава сербського МЗС Нікола Селакович.

Селакович наголосив, що його країна принципово віддана Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Крім того, міністр закордонних справ Сербії сказав, що визнання результатів так званого голосування "цілком би суперечило нашим державним і національним інтересам, [було б] повністю протилежне нашій національній політиці".

Раніше МЗС України закликало посилити санкції проти росії через так звані "референдуми". Також через фейкові "референдуми" Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН.

У США уже знають результати псевдореферендумів

Тим часом у США заявили, що вже знають, які "результати" псевдореферендумів оголосить росія. Карін Жан-П'єр – речниця Білого дому – наголосила, що псевдореферендуми будуть маніпулятивними.

Окрім того, Жан-П'єр додала, що поспішна спроба провести псевдореферендуми – прояв слабкості росії. Речниця Білого дому наголосила: США не визнають результатів так званого "голосування".

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