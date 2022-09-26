Для росіян вони мають достатньо серйозні наслідки з відзнакою "мінус". Про це 24 каналу сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Варте уваги "Нещастя окупантів": на Луганщині "бавовна" на ворожому складі, палає казарма і "дільниця"

"Бавовнятко" стрибає по Луганщині вже третій тиждень. Знищується техніка, особовий склад, командування окупантів. Де вони збираються, немає різниці хто – чи то вагнерівці, чи то кадирівці, чи то лнрівці – всюди вони, як казав наш президент, "палять там, де треба",

– підкреслив Гайдай.

Він додав, що цього разу у повітря злетіли склади й казарми російських загарбників. Такий розвиток подій мотивує місцеве населення, що розв'язка поруч і ЗСУ скоро звільнять їхні території. Натомість армію росії – лише демотивує.

Чекаємо на хороші новини від ЗСУ

На переконання голови Луганської ОВА, успіхи ЗСУ спонукали російський режим швидше провести так званий "референдум", щоб:

закріпити території, які вони захопили, хоча б якимсь статусом;

оголосити війну, щоб здійснювати жорсткіші дії щодо мобілізації, адже вони програють на усіх фронтах.

Що стосується того, що відбувається на лінії фронту біля Луганської області – давайте почекаємо тиждень. Я думаю, що ЗСУ зможуть нас потішити хорошими новинами, які чекають більше ніж 500 тисяч жителів Луганщини,

– запевнив очільник Луганської ОВА.

Як зауважив Гайдай, він доволі тісно спілкується з мешканцями Луганської області, які наразі проживають по всій території України. "Головне питання у них: "Сергій Володимирович, коли ми зможемо повернутися додому?", – підсумував він.

Ситуація на Луганщині: коротко

Окупанти програють по всім фронтам, чекаємо хороших новин з Луганщини: дивіться відео