Для росіян вони мають достатньо серйозні наслідки з відзнакою "мінус". Про це 24 каналу сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Варте уваги "Нещастя окупантів": на Луганщині "бавовна" на ворожому складі, палає казарма і "дільниця"
"Бавовнятко" стрибає по Луганщині вже третій тиждень. Знищується техніка, особовий склад, командування окупантів. Де вони збираються, немає різниці хто – чи то вагнерівці, чи то кадирівці, чи то лнрівці – всюди вони, як казав наш президент, "палять там, де треба",
– підкреслив Гайдай.
Він додав, що цього разу у повітря злетіли склади й казарми російських загарбників. Такий розвиток подій мотивує місцеве населення, що розв'язка поруч і ЗСУ скоро звільнять їхні території. Натомість армію росії – лише демотивує.
Чекаємо на хороші новини від ЗСУ
На переконання голови Луганської ОВА, успіхи ЗСУ спонукали російський режим швидше провести так званий "референдум", щоб:
- закріпити території, які вони захопили, хоча б якимсь статусом;
- оголосити війну, щоб здійснювати жорсткіші дії щодо мобілізації, адже вони програють на усіх фронтах.
Що стосується того, що відбувається на лінії фронту біля Луганської області – давайте почекаємо тиждень. Я думаю, що ЗСУ зможуть нас потішити хорошими новинами, які чекають більше ніж 500 тисяч жителів Луганщини,
– запевнив очільник Луганської ОВА.
Як зауважив Гайдай, він доволі тісно спілкується з мешканцями Луганської області, які наразі проживають по всій території України. "Головне питання у них: "Сергій Володимирович, коли ми зможемо повернутися додому?", – підсумував він.
Ситуація на Луганщині: коротко
- На тимчасово окупованій території Луганської області російським загарбникам дуже "гаряче". Зокрема, 21 вересня потужні вибухи пролунали у Сватовому та Новоайдарі. Попередньо відомо про 250 загиблих і поранених окупантів.
- У ніч з 17 на 18 вересня у Сватовому теж було неспокійно. Унаслідок вибуху приблизно 200 солдатів російської армії загинули. Внаслідок вибухів у росіян можуть виникнути проблеми з боєкомплектами.
- За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, усі ліжка у лікарнях зайняті пораненими окупантами. Місцевих мешканців госпіталізують лише в екстрених випадках.
- Наші захисники та захисниці поступово звільняють території, які захопили росіяни. Так, 19 вересня з'явилася інформація, що ЗСУ повернули під контроль України селище Білогорівка, що в Луганській області.
- Російський окупаційний режим вдався до проведення фейкового "референдуму" на тимчасово окупованій Луганщині. Однак він більше нагадує соцопитування під дулом автомата.
Окупанти програють по всім фронтам, чекаємо хороших новин з Луганщини: дивіться відео