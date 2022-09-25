Про це 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський. За його словами, для цього з тимчасово окупованого Криму завезли масовку.

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Завезені росіяни видають себе за жителів Донеччини та Луганщини і на камери розповідають, як вони довго чекали цих подій.

"Окупанти поводяться дуже нахабно"

Водночас реальна картина зовсім інакша. Жителів тимчасово окупованих територій змушують брати участь у псевдореферендумі.

"Окупанти застосовують репресії та залякування до тих людей, які не хочуть голосувати", – зазначив Лисянський.

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За словами правозахисника, масштаб тиску на населення окупованого Донбасу зараз набагато більший, ніж це було на псевдореферендумі за статус Криму у 2014 році.

Зараз ситуація трохи інша. На Донбасі була примусова мобілізація. Ми знаємо про злочини, які були скоєні на тимчасово окупованих територіях. В Криму тоді такого не було. Процеси схожі, але на Донбасі все відбувається більш потужно та жорстко. А окупанти поводяться дуже нахабно,

– розповів Лисянський.

Як відбувається псевдореферендум на Донбасі

За словами директора Інституту стратегічних досліджень та безпеки, російські загарбники усіляко тиснуть на жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Росіяни проводять поквартирний обхід будинків. Озброєні люди стукають у двері, дають бюлетень і примушують ставити галочку,

– зазначив він.

Водночас у деяких селах Луганщини та Донеччини псевдореферендум взагалі не проводять. Лисянський припустив, що це пов'язано з тим, що окупанти не встигли там підготувати гарну картинку для російського телебачення.

Росіяни шантажують колаборантів

Аби забезпечити явку на референдум-шоу, росія залучила свій окупаційний апарат. Йдеться про окупаційні адміністрації, так звану "народну міліцію", працівників муніципальних закладів.

За нашими підрахунками, росія сплачує заробітну плату близько 300 тисячам осіб. Цих людей ставлять перед вибором: якщо ви хочете далі отримувати гроші, то приходьте на псевдореферендум, а як ні – то отримаєте кримінальну справу,

– розповів Лисянський.

Кого змушують "голосувати" на псевдореферендумі

Як розповів правозахисник, окупанти намагаються змусити "голосувати" одразу кілька категорій.

Головним лікарям міських лікарень наказали привести на "дільниці" весь персонал . Якщо цього не станеться, то окупанти погрожують відкрити "кримінальну справу" на керівника медичного закладу та всіх причетних до "саботажу".

. Якщо цього не станеться, то окупанти погрожують відкрити "кримінальну справу" на керівника медичного закладу та всіх причетних до "саботажу". Також команду взяти участь у псевдоголосуванні отримали шахтарі . Для цього на деяких шахтах навіть призупинили роботу.

. Для цього на деяких шахтах навіть призупинили роботу. До псевдореферендумів активно залучають російських працівників, які приїхали для так званого "відновлення" тимчасово окупованих територій. Росіян також заганяють на дільниці та змушують ставити галочки в бюлетенях.

Лисянський додав, що на бюлетенях не зазначається ім'я та прізвище людини, яка голосує.

У російських загарбників є списки людей, які повинні "проголосувати". Відповідно до цих списків вони будуть рахувати бюлетені. Усе це "фільчина грамота",

– сказав правозахисник.

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