Про це 24 каналу сказав головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, багато аналітиків вважають відповідні заяви кремля шантажем, а не реальною погрозою.

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Що означають погрози кремля про ядерну зброю

Ус зазначив, що росія вже мала безліч випадків, які можна було використати як підставу для застосування ядерної зброї. Мовиться, наприклад, про потоплення крейсера "Москва", часту "бавовну" в Криму та обстріли у прикордонних з Україною регіонах.

Наразі, за його словами, все йде до того, що росіяни проведуть фейкові референдуми на окупованих територіях і скажуть, що це їхня територія.

Чим більше росія каже, що ми її застосуємо, тобто шантажує Європу і повторює фразу, що це не шантаж. То у мене питання, а чи взагалі вона у них є?,

– сказав головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень.

Адже, зауважив він, те, що є у росії, залишилося ще від радянського союзу. Багато аналітиків у світі розцінюють відповідні заяви кремля саме як шантаж, а не реальну погрозу.

Ус прокоментував погрози путіна щодо ядерного удару: дивіться відео

Росія вже не раз використовувала цей фактор тиску

Ус зауважив, що погрожувати світу загалом є традицією кремля. Але це не означає, що у росії є ядерна зброя.

Для них це більше як такий собі фактор тиску,

– наголосив він.

Головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень нагадав, що до подібного росія вдалася під час Карибської кризи. А потім виявилося, що з тих ракет, про які казали росіяни, у них фактично було лише дві. Проте влада США тоді піддалася на шантаж і пішла на мирне врегулювання ситуації. Це призвело до того, що Німеччина була розділена ще багато десятиліть.

Тому зараз я дуже сильно побоююся, щоб знову ж таки цей шантаж росії тим, що, як показала історія, у них нема, не призвів до якихось неприємних наслідків, які будуть ще десятиліттями тривати,

– заявив Ус.

Він додав, що завжди є шанс на те, що світ піддасться на шантаж росії. Адже часом деякі Західні політики заявляють про необхідність "зберегти обличчя путіну".

Погрози путіна світу ядерною зброєю: що відомо

Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава кремля наголосив, що не блефує.

Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника кремля владіміра путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.

На ймовірні дії росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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