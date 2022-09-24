Об этом 24 каналу сказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Усс. По его словам, многие аналитики считают соответствующие заявления кремля шантажом, а не реальной угрозой.

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Что означают угрозы кремля о ядерном оружии

Усс отметил, что у России уже было множество случаев, которые можно было использовать в качестве основания для применения ядерного оружия. Речь, например, о потоплении крейсера "Москва", частом "хлопке" в Крыму и обстрелах в приграничных с Украиной регионах.

По его словам, все идет к тому, что россияне проведут фейковые референдумы на оккупированных территориях и скажут, что это их территория.

Чем больше Россия говорит, что мы ее применим, то есть шантажирует Европу и повторяет фразу, что это не шантаж. Так у меня вопрос, а вообще ли она у них есть?,

– сказал главный консультант национального Института стратегических исследований.

Ведь, заметил он, то, что есть у России, осталось еще от советского союза. Многие аналитики в мире расценивают соответствующие заявления кремля именно как шантаж, а не реальную угрозу.

Усс прокомментировал угрозы путина по ядерному удару: смотрите видео

Россия уже не раз использовала этот фактор давления

Усс заметил, что угрожать миру в целом является традицией кремля. Но это не значит, что у России есть ядерное оружие.

Для них это больше как некий фактор давления,

– подчеркнул он.

Главный консультант национального Института стратегических исследований напомнил, что подобный россия прибегла во время Карибского кризиса. А потом оказалось, что из тех ракет, о которых говорили россияне, у них фактически было всего две. Однако власти США тогда подверглись шантажу и пошли на мирное урегулирование ситуации. Это привело к тому, что Германия была разделена еще многие десятилетия.

Поэтому сейчас я очень сильно боюсь, чтобы опять-таки этот шантаж россии тем, что, как показала история, у них нет, не привел к каким-то неприятным последствиям, которые будут еще десятилетиями продолжаться.

– заявил Усс.

Он добавил, что всегда есть шанс на то, что мир подвергнется шантажу россии. Ведь иногда некоторые Западные политики заявляют о необходимости "сохранить лицо путина".

Угрозы пути мира ядерным оружием: что известно

Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля Владимира Путина не является чем-то новым . Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.

На вероятные действия России должны реагировать другие ядерные государства , чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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