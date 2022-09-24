Двоє агентів діяли на Донеччині, ще один – на Дніпропетровщині. Причому останній працював з тюрми.

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Що відомо про зрадників з Донеччини

У Донецькій області двоє російських агентів передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, зокрема розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS".

Інформаторів завербували представники фсб після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб росії особи потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішували" серед оточення. Співпраця з ворогом для них закінчилась тим, що співробітники СБУ затримали обох агентів у Покровську на черговій спробі передачі розвідінформації окупантам.

Яким чином у Дніпрі чоловік передавав дані з тюрми

Ще одного ворожого поплічника викрили у Дніпрі. Ним виявися ув'язнений однієї з виправних установ. Виявилось, що у нього був прихований мобільний телефон, завдяки якому він налагодив зв'язок зі своїми спільниками на волі, які й передавали йому геолокацію українських блокпостів.

Отриману інформацію в'язень передавав представникам спецслужб росії, які завербували його через зв'язки у кримінальних колах.

Фігурантам вже повідомили про підозри за частиною 2 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Зараз розв'язують питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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