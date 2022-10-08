І це прекрасно розуміє окупаційна "влада". Тож у зв'язку з вибухами на Кримському мосту вона вирішила трішки прикрутити гайки. Стосуються вони покупок як палива, так і продовольства, передає 24 канал з посиланням на інформацію з місцевих пабліків.

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Не більш як три кілограми на руки

У російських телеграм-каналах почали поширювати інформацію про обмеження, які стосуються бакалійної групи товарів. Мовляв, в одні руки відпускатимуть лише три кілограми круп. Ці відомості озвучили у Мінпромполітики окупованого Криму.

Це цікаво! Тоді ж надійшла інформація, що запасів продовольства на півострові має вистачити на 55 діб.

Пізніше цю інформацію намагалися спростувати. Очевидно, щоб якось стабілізувати паніку серед мешканців. Але правда все одно вилазить на поверхню. Адже пізніше офіційне повідомлення надійшло від "губернатора" Севастополя Міхаїла Развожаєва. Він і наголосив на тому, що:

бензин у каністри продавати ніхто не буде;

бакалію або по 3 кілограми на руки, або по три пачки – не більше.

Він також зазначив, що палива у місті вистачить на 40 діб. Якщо говорити про цукор, борошно та макарони, то їх стане максимум на 20 – 30 днів. Як і на заправках, у супермаркетах утворилися гігантські черги. Тож зовсім ніякої паніки нема. Та й їхати ніхто нікуди не збирається, зовсім ні. До слова, у Сімферополі також спостерігають дефіцит готівки у банкоматах. Про це місцеві мешканці почали повідомляти у телеграм-каналах.

Радник Аксьонова все заперечує

Водночас заступник "міністра" промполітики Криму вирішив процитувати Аксьонова. Мовляв, ніхто нічого не обмежує, і не планує. Поговоримо про це, коли за перший же день розгребуть усе до останнього.

До слова, вибухи на Кримському мосту завдали чималих збитків окупантам. Їх уже встигли підрахувати у всеросійському союзі страхувальників. Вони вважають, що втрати коливаються у межах 200 – 500 мільйонів рублів. Якщо говорити про гривневий еквівалент, то мовиться про 119 – 297 мільйонів.

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